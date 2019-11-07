Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
Дивися повний текст Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47
Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%.
Додано: Пон 11 лис, 2019 01:49
Re: Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:20
Re: Наступного року зарплати освітян зростуть на 9%
Просто настав "кінець епохи жадібності".
Вчителі, що ви такі жадібні, невже гідної зарплати захотіли?!
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