Найчастіше гроші на батьківщину українці пересилають з Польщі, Чехії та Росії.
Дивися повний текст Скільки грошей перераховували в Україну з-за кордону в 2014-2019 (інфографіка).
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Додано: Нед 10 лис, 2019 16:40
Скільки грошей перераховували в Україну з-за кордону в...
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Дивися повний текст Скільки грошей перераховували в Україну з-за кордону в 2014-2019 (інфографіка).
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:13
Реальный показатель работы власти. А не та медиадичь про зростання показників.
Додано: Вів 12 лис, 2019 11:37
Это чем вы хвастаетесь что потеряли за 5 лет людей и продукцию которую они б зделали. Может вы вырастите каких то быков или антелоп и будете ими торговать. Уже нужно научится привлекать самим имигрантов для работы а не торговать рабами как в древности, стыд а не страна.
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