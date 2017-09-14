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Скільки грошей перераховували
в Україну з-за кордону в...

Скільки грошей перераховували в Україну з-за кордону в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:40

Скільки грошей перераховували в Україну з-за кордону в...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше гроші на батьківщину українці пересилають з Польщі, Чехії та Росії.

Дивися повний текст Скільки грошей перераховували в Україну з-за кордону в 2014-2019 (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:13

Реальный показатель работы власти. А не та медиадичь про зростання показників.
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 11:37

Это чем вы хвастаетесь что потеряли за 5 лет людей и продукцию которую они б зделали. Может вы вырастите каких то быков или антелоп и будете ими торговать. Уже нужно научится привлекать самим имигрантов для работы а не торговать рабами как в древности, стыд а не страна.
700vlad
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