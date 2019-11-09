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Uber Shuttle запустив
новий маршрут у Києві

Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:58

Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили на "сайті":https://www.uber.com/ru-UA/blog/ubershuttle-is-in-kiev/ компанії.

Дивися повний текст Uber Shuttle запустив новий маршрут у Києві.
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