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Ілон Маск повідомив, коли
з'явиться місто на Марсі

Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27

Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі

Пропонуємо до обговорення:
Стартова вартість польоту на орбіту Землі на кораблі StarShip, рівна $ 2 млн, дозволяє створити «самопідтримується місто на Марсі» за розумні гроші.

Дивися повний текст Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27

Я бы не хотел, чтобы планета уменьшалась в массе на 100 млн.тонн в год. Надо бы Маску и о компенсаторах подумать.
intrastranger
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:39

Нафиг вам сдался тот Марс, вам что на Земле жить плохо?
Тут убивают планету в г...., а там из г....хотят сделать планету. По моему при***.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:29

  p_a_l написав:Нафиг вам сдался тот Марс, вам что на Земле жить плохо?

Ну как бы да -- тут олигархи все фабрики/заводы разворовали -- а там с 0 построить можно -- и всем рабочим раздать -- поровну...
_hunter
 
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