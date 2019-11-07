Стартова вартість польоту на орбіту Землі на кораблі StarShip, рівна $ 2 млн, дозволяє створити «самопідтримується місто на Марсі» за розумні гроші.
Дивися повний текст Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27
Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі
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Дивися повний текст Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі.
Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27
Я бы не хотел, чтобы планета уменьшалась в массе на 100 млн.тонн в год. Надо бы Маску и о компенсаторах подумать.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:39
Нафиг вам сдался тот Марс, вам что на Земле жить плохо?
Тут убивают планету в г...., а там из г....хотят сделать планету. По моему при***.
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:29
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