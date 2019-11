Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%

Додано: Пон 11 лис, 2019 09:31

Vint написав: AlifeSoft написав: В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу. В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.

А для промышленности ниже, чем у нас? А для промышленности ниже, чем у нас?



Для крупной промышленности в среднем около 2 грн, население и малый бизнес по 10 грн.

https://rusmoney.de/immobilien/article1 ... manii.html Для крупной промышленности в среднем около 2 грн, население и малый бизнес по 10 грн.

