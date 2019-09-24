Ціна електроенергії для промисловості знизиться на 15-20%, якщо вона не буде субсидувати тариф для населення.
Дивися повний текст Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27
Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%
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Дивися повний текст Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%.
Додано: Пон 11 лис, 2019 08:45
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:31
Для крупной промышленности в среднем около 2 грн, население и малый бизнес по 10 грн.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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