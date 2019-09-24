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Як знизити ціну на електрику
для промисловості на 15-20%

Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27

Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%

Пропонуємо до обговорення:
Ціна електроенергії для промисловості знизиться на 15-20%, якщо вона не буде субсидувати тариф для населення.

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В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 08:45

  AlifeSoft написав:В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.

А для промышленности ниже, чем у нас?
Vint
 
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  Vint написав:
  AlifeSoft написав:В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.

А для промышленности ниже, чем у нас?


Для крупной промышленности в среднем около 2 грн, население и малый бизнес по 10 грн.
https://rusmoney.de/immobilien/article1 ... manii.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:06

пропоную тоді і "зелену" енергію без субсидування і спецціни купляти.
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  AlifeSoft написав:В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.

Пример Гремании не совсем показателен -- они на "типа экологии" двинулись -- отказ от атомной и прочей энергетики -- поэтому и цены такие.
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