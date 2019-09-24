Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%
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Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27
Пропонуємо до обговорення:
Ціна електроенергії для промисловості знизиться на 15-20%, якщо вона не буде субсидувати тариф для населення.
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Як знизити ціну на електрику для промисловості на 15-20%
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R2
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Додано: Пон 11 лис, 2019 08:27
В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.
AlifeSoft
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Додано: Пон 11 лис, 2019 08:45
AlifeSoft написав:
В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.
А для промышленности ниже, чем у нас?
Vint
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Додано: Пон 11 лис, 2019 09:31
Vint написав: AlifeSoft написав:
В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.
А для промышленности ниже, чем у нас?
Для крупной промышленности в среднем около 2 грн, население и малый бизнес по 10 грн.
https://rusmoney.de/immobilien/article1 ... manii.html
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AlifeSoft
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:06
пропоную тоді і "зелену" енергію без субсидування і спецціни купляти.
Всім - так всім ©
Sovenok
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:20
AlifeSoft написав:
В Германии 10 грн за Квт.ч, если что. Курс на Европу.
Пример Гремании не совсем показателен -- они на "типа экологии" двинулись -- отказ от атомной и прочей энергетики -- поэтому и цены такие.
_hunter
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:46
Для промышленности около 3 грн за квтч, с постоянной тенденцией роста.
esaul
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