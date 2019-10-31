Щоб потрапити на роботу у Державну митну службу України, треба буде пройти переатестацію.
Дивися повний текст Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:23
Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:24
За такую тяжелую и опасную работу как инспектор на таможне необходима платить минимум 50-60 тысяч гривен + молоко за вредность.
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