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Нефьодов анонсував
збільшення зарплат на митниці

Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:23

Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці

Пропонуємо до обговорення:
Щоб потрапити на роботу у Державну митну службу України, треба буде пройти переатестацію.

Дивися повний текст Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:24

За такую тяжелую и опасную работу как инспектор на таможне необходима платить минимум 50-60 тысяч гривен + молоко за вредность.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:11

  Shall написав:За такую тяжелую и опасную работу как инспектор на таможне необходима платить минимум 50-60 тысяч гривен + молоко за вредность.

Сарказм понятен, но не совсем уместен :)
-- альтернатива -- введение чуть ли не смертной казни за взятку на рабочем месте. Но придется карательный штат росширять -- не факт что оно сильно дешевле получится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:32

Повышение зарплат в коррумпированной системе власти это нагрузка на бюджет и не более.Реформированная полиция получила повышенные зарплаты,дорогую форму,дорогие автомобили и что???Взятки,как брали,так и берут только тарифы подняли.Не с того начинаете."товарищи".Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:44

  sena_2008atp написав:Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.

Я же писал: придется радикально повышать зарплаты тем, кто "этих" ловить будет.
Оно не факт, что в целом получится дешевле -- даже для бюджета.
Для примера: по разным статьям Штаты в Грузию "влили" 20 лямов в 9-м году. -- и бесчетное количество человеко-часов. -- "сюда" раз в 5 больше нужно будет...
_hunter
 
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