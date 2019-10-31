Щоб потрапити на роботу у Державну митну службу України, треба буде пройти переатестацію.
Дивися повний текст Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:23
Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:24
За такую тяжелую и опасную работу как инспектор на таможне необходима платить минимум 50-60 тысяч гривен + молоко за вредность.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:11
Сарказм понятен, но не совсем уместен
-- альтернатива -- введение чуть ли не смертной казни за взятку на рабочем месте. Но придется карательный штат росширять -- не факт что оно сильно дешевле получится...
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:32
Повышение зарплат в коррумпированной системе власти это нагрузка на бюджет и не более.Реформированная полиция получила повышенные зарплаты,дорогую форму,дорогие автомобили и что???Взятки,как брали,так и берут только тарифы подняли.Не с того начинаете."товарищи".Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:44
Я же писал: придется радикально повышать зарплаты тем, кто "этих" ловить будет.
Оно не факт, что в целом получится дешевле -- даже для бюджета.
Для примера: по разным статьям Штаты в Грузию "влили" 20 лямов в 9-м году. -- и бесчетное количество человеко-часов. -- "сюда" раз в 5 больше нужно будет...
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