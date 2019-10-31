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Нефьодов анонсував
збільшення зарплат на митниці

Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:49

  p_a_l написав:Я всегда утверждал что нужно перестать многим бюджетникам платить зарплату. Тех кто останутся, уволить. Тех кто уволится, взять обратно и повысить зарплату. Оставшиеся берут взятки. А уволившиеся нет.

Человек, работающий без зряплаты, называется волонтёр. Как ни странно, те, кто так себя именует, обычно работают и взяток не берут (да им и не дают).
moveton
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