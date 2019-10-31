Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці

Человек, работающий без зряплаты, называется волонтёр. Как ни странно, те, кто так себя именует, обычно работают и взяток не берут (да им и не дают).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:49
Человек, работающий без зряплаты, называется волонтёр. Как ни странно, те, кто так себя именует, обычно работают и взяток не берут (да им и не дают).
|