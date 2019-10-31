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Нефьодов анонсував
збільшення зарплат на митниці

Нефьодов анонсував збільшення зарплат на митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:49

  p_a_l написав:Я всегда утверждал что нужно перестать многим бюджетникам платить зарплату. Тех кто останутся, уволить. Тех кто уволится, взять обратно и повысить зарплату. Оставшиеся берут взятки. А уволившиеся нет.

Человек, работающий без зряплаты, называется волонтёр. Как ни странно, те, кто так себя именует, обычно работают и взяток не берут (да им и не дают).
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:28

  sena_2008atp написав:Повышение зарплат в коррумпированной системе власти это нагрузка на бюджет и не более.Реформированная полиция получила повышенные зарплаты,дорогую форму,дорогие автомобили и что???Взятки,как брали,так и берут только тарифы подняли.Не с того начинаете."товарищи".Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.

Ну вот как можно такой бред писать. Реформа патрульной полиции привела к тому, что взятки исчезли с дорог практически. Когда вас последний раз останавливал - "сержант Петренко, трое детей"?! Про это уже легенды среди автомобилистов ходят, что когда-то такое было. Что за народ у нас, все всегда плохо.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:07

  SMOKE написав:
  sena_2008atp написав:Повышение зарплат в коррумпированной системе власти это нагрузка на бюджет и не более.Реформированная полиция получила повышенные зарплаты,дорогую форму,дорогие автомобили и что???Взятки,как брали,так и берут только тарифы подняли.Не с того начинаете."товарищи".Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.

Ну вот как можно такой бред писать. Реформа патрульной полиции привела к тому, что взятки исчезли с дорог практически. Когда вас последний раз останавливал - "сержант Петренко, трое детей"?! Про это уже легенды среди автомобилистов ходят, что когда-то такое было. Что за народ у нас, все всегда плохо.

Это как бы "не совсем правда", мягко говоря. Взятки с дорог "практически исчезли " потому, что с этих же самых дорог "пилиция" практически исчезла...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:29

  _hunter написав:
  SMOKE написав:
  sena_2008atp написав:Повышение зарплат в коррумпированной системе власти это нагрузка на бюджет и не более.Реформированная полиция получила повышенные зарплаты,дорогую форму,дорогие автомобили и что???Взятки,как брали,так и берут только тарифы подняли.Не с того начинаете."товарищи".Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.

Ну вот как можно такой бред писать. Реформа патрульной полиции привела к тому, что взятки исчезли с дорог практически. Когда вас последний раз останавливал - "сержант Петренко, трое детей"?! Про это уже легенды среди автомобилистов ходят, что когда-то такое было. Что за народ у нас, все всегда плохо.

Это как бы "не совсем правда", мягко говоря. Взятки с дорог "практически исчезли " потому, что с этих же самых дорог "пилиция" практически исчезла...

Полицию вижу ежедневно. Опыт общения за 4 года был дважды и каждый раз приятное изумление- вежливо и корректно себя вели полисмены. Земля и небо с прошлыми "дайцами". Но согласен, что жучат крайне мало- на дорогах бардак. А должны по полной штрафовать. Но взяток все же практически нет. В тех случаях, когда штрафуют- никаких намеков и телодвижений. И это победа, я считаю.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:34

  sena_2008atp написав:Повышение зарплат в коррумпированной системе власти это нагрузка на бюджет и не более.Реформированная полиция получила повышенные зарплаты,дорогую форму,дорогие автомобили и что???Взятки,как брали,так и берут только тарифы подняли.Не с того начинаете."товарищи".Ужесточение наказания за взятки и воровство-единственный выход для нашего государства.

кнут и пряник должны применяться ОДНОВРЕМЕННО . Нельзя применять только кнут или только пряник .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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