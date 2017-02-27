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Криптовалюты перешли к росту,
но биткоин все еще держится ни

Криптовалюты перешли к росту, но биткоин все еще держится ни
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:05

Криптовалюты перешли к росту, но биткоин все еще держится ни

Основные криптовалюты в понедельник перешли от негативной динамики к росту курсов на целом ряде позитивных новостей по отдельным инструментам.
По данным торговой площадки Stormgain, курс биткоина на 11.00 подрос на 0,08% - до 8792 долларов. Ранее биткоин демонстрировал нисходящую динамику и ушел ниже психологической отметки 9000 долларов. Сейчас же на рынке наметилась некоторая коррекция наверх.
На курс Ethereum позитивно повлияла информация о том, что запуск тестовой публичной версии сети Ethereum 2.0 ожидается уже через две недели. На фоне этого сообщения эта криптовалюта подорожала на 1,07% - до 186,4 доллара.
Хорошей новостью для XRP стало заявление о том, что платёжная система MoneyGram использует решение на базе XRP для обработки 10% транзакций своих клиентов при осуществлении переводов между США и Мексикой. На фоне этого известия курс XRP увеличился на 0,96% - 0,2761 доллара.
Bitcoin Cash укрепился на 1,92% - до 287,5 доллара, а Litecoin символически подешевел на 0,02% - до 61,5 долларов.
Вероятно, в ближайшее время криптовалюты продолжат восходящее движение еще некоторое время, чему будет способствовать новостной позитив. Но не исключено, что рост будет не очень активным и заряд оптимизма вскоре иссякнет.
Биткоин в ближайшей перспективе может подорожать до 8800 долларов, Ethereum – до 188 долларов, Bitcoin Cash – до 290 долларов, XRP – до 0,28 долларов, в Litecoin – до 62 долларов.
stormgain
 
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