Криптовалюты перешли к росту, но биткоин все еще держится ни

Додано: Пон 11 лис, 2019 12:05

Основные криптовалюты в понедельник перешли от негативной динамики к росту курсов на целом ряде позитивных новостей по отдельным инструментам.

По данным торговой площадки Stormgain, курс биткоина на 11.00 подрос на 0,08% - до 8792 долларов. Ранее биткоин демонстрировал нисходящую динамику и ушел ниже психологической отметки 9000 долларов. Сейчас же на рынке наметилась некоторая коррекция наверх.

На курс Ethereum позитивно повлияла информация о том, что запуск тестовой публичной версии сети Ethereum 2.0 ожидается уже через две недели. На фоне этого сообщения эта криптовалюта подорожала на 1,07% - до 186,4 доллара.

Хорошей новостью для XRP стало заявление о том, что платёжная система MoneyGram использует решение на базе XRP для обработки 10% транзакций своих клиентов при осуществлении переводов между США и Мексикой. На фоне этого известия курс XRP увеличился на 0,96% - 0,2761 доллара.

Bitcoin Cash укрепился на 1,92% - до 287,5 доллара, а Litecoin символически подешевел на 0,02% - до 61,5 долларов.

Вероятно, в ближайшее время криптовалюты продолжат восходящее движение еще некоторое время, чему будет способствовать новостной позитив. Но не исключено, что рост будет не очень активным и заряд оптимизма вскоре иссякнет.

Биткоин в ближайшей перспективе может подорожать до 8800 долларов, Ethereum – до 188 долларов, Bitcoin Cash – до 290 долларов, XRP – до 0,28 долларов, в Litecoin – до 62 долларов.