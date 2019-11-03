Оксана Маркарова зазначає, що через два роки Україна націлена знизити державний борг.
Дивися повний текст Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг України до 40% ВВП.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:22
Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг України до 40% ВВП.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:51
За минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2134,47 млн грн до 101975,19 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 8 ноября находилось ОВГЗ на сумму 807388,99 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337063,30 млн грн, банков - 332346,25 млн грн, юридических лиц - 26406,55 млн грн, физических лиц - 9597,69 млн грн, нерезидентов - 101975,19 млн грн.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04
Re: Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...
Маркарова хитро манипулирует цифрами. Госдолг они увеличивают в абсолютных цифрах:
Но она тут хитро пишет что как часть ВВП госдолг они уменьшают
Короче, кто считает - тот и прав .
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:10
Та нам такие байки уже целых 28 лет рассказывают, что через 4 года будет все хорошо, а через 10 так вообще. А по факту все хуже и хуже
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