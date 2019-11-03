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Маркарова розповіла, як за
4 роки зменшити держборг...

Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:22

Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...

Пропонуємо до обговорення:
Оксана Маркарова зазначає, що через два роки Україна націлена знизити державний борг.

Дивися повний текст Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг України до 40% ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:22

Это шутка?)
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:51

За минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2134,47 млн грн до 101975,19 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, всего в обращении по состоянию на 8 ноября находилось ОВГЗ на сумму 807388,99 млн грн. Из них в портфеле НБУ - на 337063,30 млн грн, банков - 332346,25 млн грн, юридических лиц - 26406,55 млн грн, физических лиц - 9597,69 млн грн, нерезидентов - 101975,19 млн грн.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:52

Как будем отдавать???
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04

Re: Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...

Маркарова хитро манипулирует цифрами. Госдолг они увеличивают в абсолютных цифрах:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/government-debt
Но она тут хитро пишет что как часть ВВП госдолг они уменьшают
Тобто зараз ми знову знижуємо борг як частину від ВВП

Короче, кто считает - тот и прав :shock: .
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:10

Та нам такие байки уже целых 28 лет рассказывают, что через 4 года будет все хорошо, а через 10 так вообще. А по факту все хуже и хуже
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:25

  BIGor написав:Маркарова хитро манипулирует цифрами. Госдолг они увеличивают в абсолютных цифрах:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/government-debt
Но она тут хитро пишет что как часть ВВП госдолг они уменьшают
Тобто зараз ми знову знижуємо борг як частину від ВВП

Короче, кто считает - тот и прав :shock: .

А чому маніпулює?
Держборг "в абсолютних числах" завжди ріс, росте і буде рости - це майже аксіома.
Владі фактично невигідно зменшувати борг - тому що потрібно зменшувати соціальні видатки. А це значно важливіше для людей ніж борг.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:50

Маркарова через четыре года будет в Лондоне в компании Гонтаревой и четы Луценко так что читать что она там прогнозирует нет никакого смысла, а отдавать долги которые она наделала будут лохи которые во все это верят.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:09

краще б вечорами казочки малечі розказувала замість діда панаса.
igorbuda52
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