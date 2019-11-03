Оксана Маркарова зазначає, що через два роки Україна націлена знизити державний борг.
Дивися повний текст Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг України до 40% ВВП.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 12:22
Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг України до 40% ВВП.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04
Re: Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...
Маркарова хитро манипулирует цифрами. Госдолг они увеличивают в абсолютных цифрах:
Но она тут хитро пишет что как часть ВВП госдолг они уменьшают
Короче, кто считает - тот и прав .
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:10
Та нам такие байки уже целых 28 лет рассказывают, что через 4 года будет все хорошо, а через 10 так вообще. А по факту все хуже и хуже
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:25
А чому маніпулює?
Держборг "в абсолютних числах" завжди ріс, росте і буде рости - це майже аксіома.
Владі фактично невигідно зменшувати борг - тому що потрібно зменшувати соціальні видатки. А це значно важливіше для людей ніж борг.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:50
Маркарова через четыре года будет в Лондоне в компании Гонтаревой и четы Луценко так что читать что она там прогнозирует нет никакого смысла, а отдавать долги которые она наделала будут лохи которые во все это верят.
Додано: Вів 12 лис, 2019 18:22
Баек много...это да. Но по факту если уж- все лучше и лучше. Темпы улучшений только не устраивают. Но и "всепропало" нечего разводить. К примеру, никто в здравом уме не скажет, что сейчасв 2019 хуже жить, чем в 2010, к примеру. Уровень жизни выше сейчас, возможностей больше. А ведь тогда ещё не было отжатых рашней Крыма и Донбасса. А в 2010 было лучше, чем в 2000. И т.д.
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:57
Насчёт все хуже и хуже - это перебор, но и про все лучше и лучше - не совсем так.
Сейчас вы можете купить больше товаров, чем в 2010, потому что на рынке больше ассортимент, а да ещё и кризис в 2010 влиял. Но если говорить о дорогих покупках, то для украинцев, на мой взгляд, сейчас возможностей меньше, чем ви2007-2008. Хотя и больше, чем года 3-3.5 назад
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