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Маркарова розповіла, як за
4 роки зменшити держборг...

Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:22

Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...

Пропонуємо до обговорення:
Оксана Маркарова зазначає, що через два роки Україна націлена знизити державний борг.

Дивися повний текст Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг України до 40% ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:22

Это шутка?)
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04

Re: Маркарова розповіла, як за 4 роки зменшити держборг...

Маркарова хитро манипулирует цифрами. Госдолг они увеличивают в абсолютных цифрах:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/government-debt
Но она тут хитро пишет что как часть ВВП госдолг они уменьшают
Тобто зараз ми знову знижуємо борг як частину від ВВП

Короче, кто считает - тот и прав :shock: .
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:10

Та нам такие байки уже целых 28 лет рассказывают, что через 4 года будет все хорошо, а через 10 так вообще. А по факту все хуже и хуже
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:25

  BIGor написав:Маркарова хитро манипулирует цифрами. Госдолг они увеличивают в абсолютных цифрах:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/foreigndebt/
https://ru.tradingeconomics.com/ukraine/government-debt
Но она тут хитро пишет что как часть ВВП госдолг они уменьшают
Тобто зараз ми знову знижуємо борг як частину від ВВП

Короче, кто считает - тот и прав :shock: .

А чому маніпулює?
Держборг "в абсолютних числах" завжди ріс, росте і буде рости - це майже аксіома.
Владі фактично невигідно зменшувати борг - тому що потрібно зменшувати соціальні видатки. А це значно важливіше для людей ніж борг.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:50

Маркарова через четыре года будет в Лондоне в компании Гонтаревой и четы Луценко так что читать что она там прогнозирует нет никакого смысла, а отдавать долги которые она наделала будут лохи которые во все это верят.
olivera
 
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краще б вечорами казочки малечі розказувала замість діда панаса.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 18:22

  blueiceua написав:Та нам такие байки уже целых 28 лет рассказывают, что через 4 года будет все хорошо, а через 10 так вообще. А по факту все хуже и хуже

Баек много...это да. Но по факту если уж- все лучше и лучше. Темпы улучшений только не устраивают. Но и "всепропало" нечего разводить. К примеру, никто в здравом уме не скажет, что сейчасв 2019 хуже жить, чем в 2010, к примеру. Уровень жизни выше сейчас, возможностей больше. А ведь тогда ещё не было отжатых рашней Крыма и Донбасса. А в 2010 было лучше, чем в 2000. И т.д.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:57

  SMOKE написав:Баек много...это да. Но по факту если уж- все лучше и лучше. Темпы улучшений только не устраивают. Но и "всепропало" нечего разводить. К примеру, никто в здравом уме не скажет, что сейчасв 2019 хуже жить, чем в 2010, к примеру. Уровень жизни выше сейчас, возможностей больше. А ведь тогда ещё не было отжатых рашней Крыма и Донбасса. А в 2010 было лучше, чем в 2000. И т.д.


Насчёт все хуже и хуже - это перебор, но и про все лучше и лучше - не совсем так.
Сейчас вы можете купить больше товаров, чем в 2010, потому что на рынке больше ассортимент, а да ещё и кризис в 2010 влиял. Но если говорить о дорогих покупках, то для украинцев, на мой взгляд, сейчас возможностей меньше, чем ви2007-2008. Хотя и больше, чем года 3-3.5 назад
PasserBy
 
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