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Дубілет розповів, як заощадити
на державному телефонному...

Дубілет розповів, як заощадити на державному телефонному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:35

Дубілет розповів, як заощадити на державному телефонному...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді хочуть створити додаток для тих людей, які користуються урядовим зв'язком через захищені лінії стаціонарних телефонів.

Дивися повний текст Дубілет розповів, як заощадити на державному телефонному спецзв'язку.
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миллиарды гривен - стоит содержать 95 квартал и коломойского
fernandeschmelzer78
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