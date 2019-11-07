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НБУ розповів, що планує робити по завершенні суду щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:37
Пропонуємо до обговорення:
Після винесення рішення судом по апеляційній справі щодо правомірності націоналізації ПриватБанку Нацбанк буде спрямовувати дії на забезпечення фінансової стабільності в країні.
Дивися повний текст НБУ розповів, що планує робити по завершенні суду щодо ПриватБанку
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