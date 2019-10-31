Авдіївський коксохімічний завод холдингу "Метінвест" отримав погодження на поставки вугілля від російської компанії "Северсталь менеджмент".
Дивися повний текст \"Метінвест\" Ахметова–Новинського відновив поставки вугілля з Росії.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:08
"Метінвест" Ахметова–Новинського відновив поставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Метінвест\" Ахметова–Новинського відновив поставки вугілля з Росії.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:34
Краденый уголь с Донбасса стал "российским"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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