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"Метінвест" Ахметова–Новинського
відновив поставки...

"Метінвест" Ахметова–Новинського відновив поставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:08

"Метінвест" Ахметова–Новинського відновив поставки...

Пропонуємо до обговорення:
Авдіївський коксохімічний завод холдингу "Метінвест" отримав погодження на поставки вугілля від російської компанії "Северсталь менеджмент".

Дивися повний текст \"Метінвест\" Ахметова–Новинського відновив поставки вугілля з Росії.
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