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В Ірані виявлено величезне родовище нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:11
Пропонуємо до обговорення:
Президент Ірану Хасан Роухані повідомив про виявлення нового родовища нафти, яке може на третину збільшити запаси держави.
Дивися повний текст В Ірані виявлено величезне родовище нафти
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:11
тому сша і буде з ними боротися,
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