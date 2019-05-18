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В Ірані виявлено
величезне родовище нафти

В Ірані виявлено величезне родовище нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:11

В Ірані виявлено величезне родовище нафти

Пропонуємо до обговорення:
Президент Ірану Хасан Роухані повідомив про виявлення нового родовища нафти, яке може на третину збільшити запаси держави.

Дивися повний текст В Ірані виявлено величезне родовище нафти.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:11

тому сша і буде з ними боротися,
igorbuda52
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