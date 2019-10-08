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Обов'язкові касові апарати:
вигадали ще одне...

Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:15

Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник Державної податкової служби України Сергій Верланов.

Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне нововведення для айтішників.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:15

Ну а чего ж нет? - айтишников слишком много развелось, нужно часть простимулировать к выезду. Так держать! Я для себя уже определил порог, после которого оставаться будет неприемлемо.
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:24

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Самое интересное то что останутся те кто минимизирует налоги. Чего им стоит расплодить тысячи ФОП и для всех оставить одну бухгалтерию.
Лично мне и работать и бухгалтерской фигней страдать не в кайф. Еще чуть чуть и в Польшу.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:40

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Почему акцент только на IT все поголовно ФОПы, предприятия, оптовые склады, все кто раньше работал исключительно в белую по безналу, должны будут приобщиться по мнению зеленых братьев к РРО с их кодировкой, штрафами, учетом и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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