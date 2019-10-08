Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Додано: Пон 11 лис, 2019 14:40

Почему акцент только на IT все поголовно ФОПы, предприятия, оптовые склады, все кто раньше работал исключительно в белую по безналу, должны будут приобщиться по мнению зеленых братьев к РРО с их кодировкой, штрафами, учетом и тд.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.