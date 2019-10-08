Про це повідомив керівник Державної податкової служби України Сергій Верланов.
Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне нововведення для айтішників.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:15
Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне нововведення для айтішників.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:24
Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
Самое интересное то что останутся те кто минимизирует налоги. Чего им стоит расплодить тысячи ФОП и для всех оставить одну бухгалтерию.
Лично мне и работать и бухгалтерской фигней страдать не в кайф. Еще чуть чуть и в Польшу.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:40
Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
Почему акцент только на IT все поголовно ФОПы, предприятия, оптовые склады, все кто раньше работал исключительно в белую по безналу, должны будут приобщиться по мнению зеленых братьев к РРО с их кодировкой, штрафами, учетом и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:47
Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
Весь час про ІТ нагадують - бо це крупний обман реально . Ну який з ІТ ФОП ? Він звичайний найманий робітник . А його керівництву така система дуже вигідна - це зрозуміло ...
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:52
а фрилансер кто? У него кто руководитель?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:54
Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:29
Вы думаете в Польше IT-шникам не нужно вести бухгалтерию и платить налоги?
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:36
Да уже 100 раз это перетерли. Нужно платить налоги. Но за эти налоги _уже сейчас_ дают "европу", а не обещание -- "вы нам сейчас бабла дайте -- мы его стырим (совсем немного -- не больше 90%), а на остатки -- когда-то потом построим вам конфетку. Если папередники -- ой -- паслидовники не подгадят -- вы же понимаете -- за 1 срок эвропа ну никак не строится."
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:04
Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
Дык, товарищ из зеленой налоговой достаточно внятно обьяснил, что требуется чек на все попадания денег на расчетный счет в том числе.
Можете, когда вступит в силу закон не платить, но там штрафы серьезные, при первой же дркументальный проверке оставят без штанов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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