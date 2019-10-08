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Обов'язкові касові апарати:
вигадали ще одне...

Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:15

Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник Державної податкової служби України Сергій Верланов.

Дивися повний текст Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне нововведення для айтішників.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:24

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Самое интересное то что останутся те кто минимизирует налоги. Чего им стоит расплодить тысячи ФОП и для всех оставить одну бухгалтерию.
Лично мне и работать и бухгалтерской фигней страдать не в кайф. Еще чуть чуть и в Польшу.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:40

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Почему акцент только на IT все поголовно ФОПы, предприятия, оптовые склады, все кто раньше работал исключительно в белую по безналу, должны будут приобщиться по мнению зеленых братьев к РРО с их кодировкой, штрафами, учетом и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:47

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Весь час про ІТ нагадують - бо це крупний обман реально . Ну який з ІТ ФОП ? Він звичайний найманий робітник . А його керівництву така система дуже вигідна - це зрозуміло ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:52

  Puente написав:Весь час про ІТ нагадують - бо це крупний обман реально . Ну який з ІТ ФОП ? Він звичайний найманий робітник . А його керівництву така система дуже вигідна - це зрозуміло ...

а фрилансер кто? У него кто руководитель?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:54

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

  Puente написав:Ну який з ІТ ФОП ?

Смешно...)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:29

  p_a_l написав:Самое интересное то что останутся те кто минимизирует налоги. Чего им стоит расплодить тысячи ФОП и для всех оставить одну бухгалтерию.
Лично мне и работать и бухгалтерской фигней страдать не в кайф. Еще чуть чуть и в Польшу.

Вы думаете в Польше IT-шникам не нужно вести бухгалтерию и платить налоги?
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:36

  valme написав:
  p_a_l написав:Самое интересное то что останутся те кто минимизирует налоги. Чего им стоит расплодить тысячи ФОП и для всех оставить одну бухгалтерию.
Лично мне и работать и бухгалтерской фигней страдать не в кайф. Еще чуть чуть и в Польшу.

Вы думаете в Польше IT-шникам не нужно вести бухгалтерию и платить налоги?

Да уже 100 раз это перетерли. Нужно платить налоги. Но за эти налоги _уже сейчас_ дают "европу", а не обещание -- "вы нам сейчас бабла дайте -- мы его стырим (совсем немного -- не больше 90%), а на остатки -- когда-то потом построим вам конфетку. Если папередники -- ой -- паслидовники не подгадят -- вы же понимаете -- за 1 срок эвропа ну никак не строится."
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:34

Айтишникам платят на р/с, а не через терминал!!!! Пусть идут лесом.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:04

Re: Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

Галина441 написав:Айтишникам платят на р/с, а не через терминал!!!! Пусть идут лесом.


Дык, товарищ из зеленой налоговой достаточно внятно обьяснил, что требуется чек на все попадания денег на расчетный счет в том числе.
Можете, когда вступит в силу закон не платить, но там штрафы серьезные, при первой же дркументальный проверке оставят без штанов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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