Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

freeze
... если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму, то эту операцию нужно будет фискализировать. Терминал проводят через кассу!!! Безнал и касса разные вещи.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:02
freeze
... если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму, то эту операцию нужно будет фискализировать. Терминал проводят через кассу!!! Безнал и касса разные вещи.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:07
Что касается кассовой дисциплины, там много нужно знать, что бы не нарваться на штраф. Штрафы очень большие. Так что наверное уже прикинули на сколько могут потрусить народ.
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:20
насколько я знаю, то в крупных it-компаниях ТРЕБУЮТ, чтобы КАЖДЫЙ программист оформил ФОПа...., поэтому будет жарко от "соври народу"
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