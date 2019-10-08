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Обов'язкові касові апарати:
вигадали ще одне...

Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:02

freeze

... если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму, то эту операцию нужно будет фискализировать. Терминал проводят через кассу!!! Безнал и касса разные вещи.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:07

Что касается кассовой дисциплины, там много нужно знать, что бы не нарваться на штраф. Штрафы очень большие. Так что наверное уже прикинули на сколько могут потрусить народ.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:20

насколько я знаю, то в крупных it-компаниях ТРЕБУЮТ, чтобы КАЖДЫЙ программист оформил ФОПа...., поэтому будет жарко от "соври народу" :lol: :shock:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:26

  greenback1996 написав:насколько я знаю, то в крупных it-компаниях ТРЕБУЮТ, чтобы КАЖДЫЙ программист оформил ФОПа...., поэтому будет жарко от "соври народу" :lol: :shock:

Сейчас такое происходит во многих сферах. Не дают работу пока не оформишь ФОП. Это мне сосед рассказал. Всех сотрудинков фирмы на ФОПы или нет работы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 01:42

  greenback1996 написав:насколько я знаю, то в крупных it-компаниях ТРЕБУЮТ, чтобы КАЖДЫЙ программист оформил ФОПа...., поэтому будет жарко от "соври народу" :lol: :shock:

В мелких требуют. В крупных, например, в Oracle ещё бывает достаточно денег, чтобы держать на зарплате.
moveton
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  #<12
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