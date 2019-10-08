Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

freeze
... если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму, то эту операцию нужно будет фискализировать. Терминал проводят через кассу!!! Безнал и касса разные вещи.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:02
freeze
... если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму, то эту операцию нужно будет фискализировать. Терминал проводят через кассу!!! Безнал и касса разные вещи.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:07
Что касается кассовой дисциплины, там много нужно знать, что бы не нарваться на штраф. Штрафы очень большие. Так что наверное уже прикинули на сколько могут потрусить народ.
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:20
насколько я знаю, то в крупных it-компаниях ТРЕБУЮТ, чтобы КАЖДЫЙ программист оформил ФОПа...., поэтому будет жарко от "соври народу"
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:26
Сейчас такое происходит во многих сферах. Не дают работу пока не оформишь ФОП. Это мне сосед рассказал. Всех сотрудинков фирмы на ФОПы или нет работы.
Додано: Вів 12 лис, 2019 01:42
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:01
Я за те, щоб абсолютно всі працювали, як ФОП. Щоб люди бачили, скільки податків вони платять з власних коштів (а не якісь там податки, які роботодавець платить).Тоді б більше цікавилися, куди ці гроші йдуть.
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:11
Так взагалі-то без питань - тоді абсолютно всіх на таку схему треба перевести - від бомжів до олігархів . І розписати % податку . Все - тоді дуже прозора схема роботи - але треба дуже потужну фіскальну службу і посадки або штраафи астрономічні за несплату ...
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:15
Ну логіка зрозуміла - але дуже зарозуміла - типу ІТ - це круто , а всі інші - які реально платять насправді всі податки з зарплати - лошари ...
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:40
Я что-то пропустил? -- кто такое писал?
Кто эти "всі інші"? -- "все остальные" официально получают минималку, остальное -- в конверте черным налом. Еще часть "всех остальных" точно так же оформлена ФОПами.
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