Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:02
Перерахування коштів за товар чи послугу в безготівковій формі банківським переказом на поточний рахунок продавця без застосування платіжних карток не потребує РРО, - Сергій Верланов
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:26
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:31
heckfy2014
Да, так и есть.
Нет кассы (нал или безнал-терминал) - нет РРО.
Касса появляется там, где есть расчеты с физ. лицами.
Но вообще-то ж никто не мешает принимать деньги от физ. лиц через банковский перевод.
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