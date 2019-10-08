Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 13:02
Перерахування коштів за товар чи послугу в безготівковій формі банківським переказом на поточний рахунок продавця без застосування платіжних карток не потребує РРО, - Сергій Верланов
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:26
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:31
heckfy2014
Да, так и есть.
Нет кассы (нал или безнал-терминал) - нет РРО.
Касса появляется там, где есть расчеты с физ. лицами.
Но вообще-то ж никто не мешает принимать деньги от физ. лиц через банковский перевод.
Додано: Вів 12 лис, 2019 13:50
wild.tomcat
Это другая проблема. РРО тут ничем не поможет.
РРО предположительно нужен для защиты в первую очередь физ. лица - потребителя товара или услуги, которые он получает от ФОП.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:13
Такое только министр предполагать может. Aliexpress или, допустим, Amazon успешно показывают, что для защиты потребителя нужно совсем другое, а именно, желание продавца не обижать покупателя. Работает это, конечно, только при наличии конкуренции продавцов, но она обычно сейчас есть. И даже в Украине продавец с плохой репутацией быстро остаётся без клиентов. Кстати, в украинских инетных магазах самый частый вариант продажи - это через пополнение карты продавцу. На это РРО тоже не положено.
Додано: Вів 12 лис, 2019 14:25
и что с того? или кроме как в офисах IT-шники больше нигде работать не могут? на вещи нужно смотреть ширше, а к людям относится мягче! (с)
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:03
Ну - якщо людина сидить навіть дома , але роками отримує завдання з одного місця - то це фрілансер ? По-моємі - ні - це звичайний собі найманий робітник не оформлений на роботу . А сидить несуттєво де - зараз таких досить багато стає і оформлених на роботу офіційно ...
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