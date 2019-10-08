Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:10

Напомним, что расчетная операция с целью применения данного Закона — это прием от покупателя наличных денежных средств, платежных карт, платежных чеков, жетонов и т. п. по месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (неоказанную услугу), а в случае применения банковской платежной карты — оформления соответствующего расчетного документа об оплате в безналичной форме товара (услуги) банком покупателя или, в случае возврата товара (отказа от услуги), оформление расчетных документов о перечислении денежных средств в банк покупателя.

Требование применять РРО в случае осуществления вышеприведенных операций будет оставаться и в 2020 году.

Однако ст. 9 данного Закона установлены исключения, когда при осуществлении расчетных операций РРО можно не применять. Вот в них (в отношении применения РРО предпринимателями-«единщиками») уже в 2020 году будут внесены изменения.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38

  Puente написав:
  RomanTik написав:и что с того? или кроме как в офисах IT-шники больше нигде работать не могут? на вещи нужно смотреть ширше, а к людям относится мягче! (с)

Ну - якщо людина сидить навіть дома , але роками отримує завдання з одного місця - то це фрілансер ? По-моємі - ні - це звичайний собі найманий робітник не оформлений на роботу . А сидить несуттєво де - зараз таких досить багато стає і оформлених на роботу офіційно ...

а если человек сидит дома и ищет заказы на сайтах а-ля weblancer.net? Таких к вашему сведению тоже немалое кол-во. Где они должны оформиться на работу? Ответьте, не томите.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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