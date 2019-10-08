Обов'язкові касові апарати: вигадали ще одне...

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Напомним, что расчетная операция с целью применения данного Закона — это прием от покупателя наличных денежных средств, платежных карт, платежных чеков, жетонов и т. п. по месту реализации товаров (услуг), выдача наличных средств за возвращенный покупателем товар (неоказанную услугу), а в случае применения банковской платежной карты — оформления соответствующего расчетного документа об оплате в безналичной форме товара (услуги) банком покупателя или, в случае возврата товара (отказа от услуги), оформление расчетных документов о перечислении денежных средств в банк покупателя.
Требование применять РРО в случае осуществления вышеприведенных операций будет оставаться и в 2020 году.
Однако ст. 9 данного Закона установлены исключения, когда при осуществлении расчетных операций РРО можно не применять. Вот в них (в отношении применения РРО предпринимателями-«единщиками») уже в 2020 году будут внесены изменения.
RomanTik написав:и что с того? или кроме как в офисах IT-шники больше нигде работать не могут? на вещи нужно смотреть ширше, а к людям относится мягче! (с)
Ну - якщо людина сидить навіть дома , але роками отримує завдання з одного місця - то це фрілансер ? По-моємі - ні - це звичайний собі найманий робітник не оформлений на роботу . А сидить несуттєво де - зараз таких досить багато стає і оформлених на роботу офіційно ...
а если человек сидит дома и ищет заказы на сайтах а-ля weblancer.net? Таких к вашему сведению тоже немалое кол-во. Где они должны оформиться на работу? Ответьте, не томите.
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