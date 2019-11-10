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"Відповідав за видачу води":
в НБУ прояснили деталі...

"Відповідав за видачу води": в НБУ прояснили деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:35

"Відповідав за видачу води": в НБУ прояснили деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники НБУ, затримані під час передачі хабарів за допомогу бізнесменам в отриманні дозволів на обмін валюти, не мали стосунку до Департаменту ліцензування.

Дивися повний текст \"Відповідав за видачу води\": в НБУ прояснили деталі гучного корупційного скандалу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:35

Вот клоуны, надо было сразу заявить что лицензии в НБУ выдает дворник и руководство к этому никакого отношения не имеет. Что с дворника взять если он даже читать и писать не умеет.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:50

Тому в НБУ не розуміють, як ця людина виявилася замішаною в історії з ліцензуванням

Я поясню: ця людина була посередником.
vetalok
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:47

Re:

  vetalok написав:Я поясню: ця людина була посередником

Ваше пояснение разрушило ту самую тонкую нить веры в Деда Мороза - как теперь с этим,
доблестным работникам НБУ жить дальше?)))
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:11

ВСЕ НБУ ЭТО МОШЕННИКИ
golllmax
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