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"Відповідав за видачу води": в НБУ прояснили деталі...
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники НБУ, затримані під час передачі хабарів за допомогу бізнесменам в отриманні дозволів на обмін валюти, не мали стосунку до Департаменту ліцензування.
Дивися повний текст \"Відповідав за видачу води\": в НБУ прояснили деталі гучного корупційного скандалу
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:35
Вот клоуны, надо было сразу заявить что лицензии в НБУ выдает дворник и руководство к этому никакого отношения не имеет. Что с дворника взять если он даже читать и писать не умеет.
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olivera
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Додано: Пон 11 лис, 2019 14:50
Тому в НБУ не розуміють, як ця людина виявилася замішаною в історії з ліцензуванням
Я поясню: ця людина була посередником.
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vetalok
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Додано: Пон 11 лис, 2019 15:47
vetalok написав:
Я поясню: ця людина була посередником
Ваше пояснение разрушило ту самую тонкую нить веры в Деда Мороза - как теперь с этим,
доблестным работникам НБУ жить дальше?)))
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:39
В НБУ заявляют о том что они готовы выдать лицензию PayPal'у, интересно кого они в этот раз пригласили бы выдавать лицензию если все водопроводчики уже заняты. PayPal на дворника явно не согласится
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olivera
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:49
не. не наши....
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