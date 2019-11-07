Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в Telegram-каналі Глави держави.
Дивися повний текст Президент повідомив, як вирішуватимуть питання про продаж землі іноземцям.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:07
Президент повідомив, як вирішуватимуть питання про...
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Дивися повний текст Президент повідомив, як вирішуватимуть питання про продаж землі іноземцям.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:07
Зеля опять мухлюет. На референдум выносит вопрос о продаже земли иностранцам, а должен сперва спросить, согласны ли украинцы вообще на рынок земли.
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