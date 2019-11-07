RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент повідомив, як
вирішуватимуть питання про...

Президент повідомив, як вирішуватимуть питання про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:07

Президент повідомив, як вирішуватимуть питання про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в Telegram-каналі Глави держави.

Дивися повний текст Президент повідомив, як вирішуватимуть питання про продаж землі іноземцям.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91794
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:07

Зеля опять мухлюет. На референдум выносит вопрос о продаже земли иностранцам, а должен сперва спросить, согласны ли украинцы вообще на рынок земли.
Dobrofey
 
Повідомлень: 940
З нами з: 24.04.09
Подякував: 109 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:15

Очень все сложно. Компания состоящая из украинских граждан купила землю и поменяла состав учредителей. Вот и все.
bogdan2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск повідомив, коли з'явиться місто на Марсі
R2 » Пон 11 лис, 2019 08:27
3 222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лис, 2019 15:29
_hunter
МВФ повідомив, що необхідно для зростання економіки України
R2 » П'ят 08 лис, 2019 11:47
2 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 12:01
fernandeschmelzer78
Президент ветував закон про перевірки отримувачів субсидій
R2 » Чет 07 лис, 2019 17:09
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 17:09
kaznashcho

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.