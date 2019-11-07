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Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк підтримує намір керівництва України відкрити ринок сільськогосподарських земель.
Дивися повний текст Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:39
Всемирный банк пусть идет лесом, по определенному направлению!
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