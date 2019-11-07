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Міноборони планує скасувати
військовий призов

Міноборони планує скасувати військовий призов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11

Міноборони планує скасувати військовий призов

Пропонуємо до обговорення:
Позиція Української держави - скасувати військовий призов у країні. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "1+1".

Дивися повний текст Міноборони планує скасувати військовий призов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11

Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:17

  blueiceua написав:Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.

Оно, может и пора, но сейчас на контракт недонабор -- со всей этой соц-рекламой и "вроде-войной". А тут всю армию распустить собираются...
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