Позиція Української держави - скасувати військовий призов у країні. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "1+1".
Дивися повний текст Міноборони планує скасувати військовий призов.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11
Міноборони планує скасувати військовий призов
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Дивися повний текст Міноборони планує скасувати військовий призов.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11
Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:17
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:40
Здається такі самі кроки робилися перед здачею Криму та Донбасу.
Зенелох зібрався розпродати країну
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:28
Как оказалось, в Польшах можно заработать больше. И под пулями вприсядку ходить не нужно.
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