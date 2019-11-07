Міноборони планує скасувати військовий призов

Додано: Вів 12 лис, 2019 07:49

Ни о чем.

Министр в стиле Манилова заявил, что неплохо бы от усадьбы до пруда прорыть подземный ход, чтоб комары не кусали.

Да, любой дурак знает, что контрактная армия лучше. Но кроме мечтаний нет плана осуществления желаний и нет конкретных действий. Наоборот представитель генштаба заявляет, что будем предлагать призывать не с 20 до 27 как при Порошенко, а с 18 до 27.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.