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Міноборони планує скасувати
військовий призов

Міноборони планує скасувати військовий призов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11

Міноборони планує скасувати військовий призов

Пропонуємо до обговорення:
Позиція Української держави - скасувати військовий призов у країні. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "1+1".

Дивися повний текст Міноборони планує скасувати військовий призов.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11

Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:17

  blueiceua написав:Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.

Оно, может и пора, но сейчас на контракт недонабор -- со всей этой соц-рекламой и "вроде-войной". А тут всю армию распустить собираются...
_hunter
 
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Здається такі самі кроки робилися перед здачею Криму та Донбасу.
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silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:28

  _hunter написав:
  blueiceua написав:Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.

Оно, может и пора, но сейчас на контракт недонабор -- со всей этой соц-рекламой и "вроде-войной". А тут всю армию распустить собираются...

Как оказалось, в Польшах можно заработать больше. И под пулями вприсядку ходить не нужно.
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Это ещё Тимошенко обещала перед очередными выборами лет так давно назад.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 07:49

Re: Міноборони планує скасувати військовий призов

Ни о чем.
Министр в стиле Манилова заявил, что неплохо бы от усадьбы до пруда прорыть подземный ход, чтоб комары не кусали.
Да, любой дурак знает, что контрактная армия лучше. Но кроме мечтаний нет плана осуществления желаний и нет конкретных действий. Наоборот представитель генштаба заявляет, что будем предлагать призывать не с 20 до 27 как при Порошенко, а с 18 до 27.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:05

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https://petition.president.gov.ua/petition/77078 петиція в підтримку
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:45

  silver_arrow_ua написав:Здається такі самі кроки робилися перед здачею Криму та Донбасу.
Зенелох зібрався розпродати країну

Именно, что "здається". -- в таких случаях -- креститься нужно...
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