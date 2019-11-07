Позиція Української держави - скасувати військовий призов у країні. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу "1+1".
Дивися повний текст Міноборони планує скасувати військовий призов.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11
Міноборони планує скасувати військовий призов
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міноборони планує скасувати військовий призов.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:11
Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:17
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:40
Здається такі самі кроки робилися перед здачею Криму та Донбасу.
Зенелох зібрався розпродати країну
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:28
Как оказалось, в Польшах можно заработать больше. И под пулями вприсядку ходить не нужно.
Додано: Вів 12 лис, 2019 07:18
Это ещё Тимошенко обещала перед очередными выборами лет так давно назад.
Додано: Вів 12 лис, 2019 07:49
Re: Міноборони планує скасувати військовий призов
Ни о чем.
Министр в стиле Манилова заявил, что неплохо бы от усадьбы до пруда прорыть подземный ход, чтоб комары не кусали.
Да, любой дурак знает, что контрактная армия лучше. Но кроме мечтаний нет плана осуществления желаний и нет конкретных действий. Наоборот представитель генштаба заявляет, что будем предлагать призывать не с 20 до 27 как при Порошенко, а с 18 до 27.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:11
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:45
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