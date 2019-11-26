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Міноборони планує скасувати
військовий призов

Міноборони планує скасувати військовий призов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:45

  New написав:Это ещё Тимошенко обещала перед очередными выборами лет так давно назад.

:D Это обещают с момента создания нынешней Украины. Можно не сомневаться, на 30тилетний юбилей точно ничего не изменится. Должна же быть в стране какая-то стабильность.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:01

  _hunter написав:
  blueiceua написав:Давно пора отменить эти всякие призывы. такое еще только во времена СССР практиковалось.

Оно, может и пора, но сейчас на контракт недонабор -- со всей этой соц-рекламой и "вроде-войной". А тут всю армию распустить собираются...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29

  _hunter написав:
  silver_arrow_ua написав:Здається такі самі кроки робилися перед здачею Криму та Донбасу.
Зенелох зібрався розпродати країну

Именно, что "здається". -- в таких случаях -- креститься нужно...

Цікаво, Вам ще й досі здається, що мені "здається"?
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