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Міноборони планує скасувати військовий призов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29
_hunter написав: silver_arrow_ua написав:
Здається такі самі кроки робилися перед здачею Криму та Донбасу.
Зенелох зібрався розпродати країну
Именно, что "здається". -- в таких случаях -- креститься нужно...
Цікаво, Вам ще й досі здається, що мені "здається"?
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