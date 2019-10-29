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Поліція для перевірки прав не повинна доводити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:05
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд України у своєму рішенні від 25 вересня прийшов до висновку, що інспектор поліції для перевірки посвідчення водія не зобов'язаний доводити законність зупинки автомобіля.
Дивися повний текст Поліція для перевірки прав не повинна доводити законність зупинки автомобіля - суд
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:05
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