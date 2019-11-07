RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайський «День холостяка»
заблокував роботу Приват24

Китайський «День холостяка» заблокував роботу Приват24
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:54

Китайський «День холостяка» заблокував роботу Приват24

Пропонуємо до обговорення:
Відзначимо, сьогодні в Китаї на AliExpress проходить масштабний розпродаж, приурочений до щорічного «Дню холостяка».

Дивися повний текст Китайський «День холостяка» заблокував роботу Приват24.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91799
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:55

О десятій, коли почався розпродаж, у мене тільки один платіж пройшов одразу. Всі інші зависли. Почали зараховуватися тільки після 17-ї години. Так що "приблизно година" в Приваті, це біля 6-7 годин в реальності. І в цей день на AliExpress дійсно можна придбати товари дешевше, на відміну від "липових" знижок у нас в Чорну п’ятницю. Тому такий і ажіотаж.
using40
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 30.08.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 23:17

Теперь ждите завал на доставке
p_a_l
 
Повідомлень: 2384
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців мають заощадження на "чорний день"...
R2 » Чет 07 лис, 2019 12:19
2 110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:07
vasyl_havryliv
В Приват24 з'явилася нова послуга 1, 2
R2 » Сер 16 жов, 2019 11:05
15 2005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 09:30
lite
Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції 1, 2
R2 » П'ят 27 вер, 2019 12:38
15 1066
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 15:05
chumakcm1430

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15803)
11.11.2019 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.