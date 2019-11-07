Відзначимо, сьогодні в Китаї на AliExpress проходить масштабний розпродаж, приурочений до щорічного «Дню холостяка».
Дивися повний текст Китайський «День холостяка» заблокував роботу Приват24.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 18:54
Китайський «День холостяка» заблокував роботу Приват24
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китайський «День холостяка» заблокував роботу Приват24.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:55
О десятій, коли почався розпродаж, у мене тільки один платіж пройшов одразу. Всі інші зависли. Почали зараховуватися тільки після 17-ї години. Так що "приблизно година" в Приваті, це біля 6-7 годин в реальності. І в цей день на AliExpress дійсно можна придбати товари дешевше, на відміну від "липових" знижок у нас в Чорну п’ятницю. Тому такий і ажіотаж.
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