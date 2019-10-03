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ФОПам не потрібні касові
апарати для банківських...

ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:56

ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карт - як безготівково, так і через касу банку.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:56

Да пошли все в ж*** все со свои РРО и ФЛП
papazina
 
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