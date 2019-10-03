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ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карт - як безготівково, так і через касу банку.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 19:56
Да пошли все в ж*** все со свои РРО и ФЛП
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papazina
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Додано: Пон 11 лис, 2019 23:21
papazina написав:
Да пошли все в ж*** все со свои РРО и ФЛП
Они пойдут. Только немного попозже. У нас народ такой, что аппетит приходит о время еды. А еду еще не подавали.
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