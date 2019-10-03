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ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карт - як безготівково, так і через касу банку.
Дивися повний текст ФОПам не потрібні касові апарати для банківських операцій - Податкова
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R2
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:52
Сначала медиа разведут словесный мунизм, а потом начинают разбираться что это было.
И так по каждому резонансному вопросу.
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slonslon
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:02
slonslon написав:
Сначала медиа разведут словесный мунизм, а потом начинают разбираться что это было.
И так по каждому резонансному вопросу.
Есть мнение, что "новая власть" таким нехитрым способом проводит пре-скрининг "популярности" решений. -- если сразу поднимается волна "против" -- выходит пояснение -- вы дескать "не совсем так" все поняли -- вплоть до разворота на 180 градусов.
Есть и альтернативное мнение -- "спекеры" несколько косноязычны
-- и без бумажки говорить вообще не способны...
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_hunter
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Додано: Вів 12 лис, 2019 16:16
_hunter
Очень много крикунов, и очень мало тех кто умеет слушать и понимать что вообще происходит.
Власть всегда экономит на объяснениях, дозирует вбросы в СМИ, но, видимо, плохо учитывает уровень подготовленности журналистов и тех на кого это рассчитано.
Поворот на 180 иногда получается сам, когда до всех доходит окончательно (вот как в данном вопросе).
Ну а простые люди если чего не поняли - обязательно сами додумают.
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slonslon
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