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ФОПам не потрібні касові
апарати для банківських...

ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:56

ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карт - як безготівково, так і через касу банку.

Дивися повний текст ФОПам не потрібні касові апарати для банківських операцій - Податкова.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:52

Сначала медиа разведут словесный мунизм, а потом начинают разбираться что это было.
И так по каждому резонансному вопросу.
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:02

  slonslon написав:Сначала медиа разведут словесный мунизм, а потом начинают разбираться что это было.
И так по каждому резонансному вопросу.

Есть мнение, что "новая власть" таким нехитрым способом проводит пре-скрининг "популярности" решений. -- если сразу поднимается волна "против" -- выходит пояснение -- вы дескать "не совсем так" все поняли -- вплоть до разворота на 180 градусов.
Есть и альтернативное мнение -- "спекеры" несколько косноязычны :) -- и без бумажки говорить вообще не способны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:16

_hunter
Очень много крикунов, и очень мало тех кто умеет слушать и понимать что вообще происходит.
Власть всегда экономит на объяснениях, дозирует вбросы в СМИ, но, видимо, плохо учитывает уровень подготовленности журналистов и тех на кого это рассчитано.
Поворот на 180 иногда получается сам, когда до всех доходит окончательно (вот как в данном вопросе).
Ну а простые люди если чего не поняли - обязательно сами додумают.
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:11

Re: ФОПам не потрібні касові апарати для банківських...

slonslon написав:Сначала медиа разведут словесный мунизм, а потом начинают разбираться что это было.
И так по каждому резонансному вопросу.


Медиа здесь не при чем.
Пока главе налоговой профильные специалисты донесли знания, он уже успел дать свое странное видение вопроса во многих интервью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:06

Жаль, что не удалось послушать начальника налоговой службы! )))
astatempo
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