Українська поліція найближчим часом витратить 40,82 млн. Грн на покупку 100 кросоверів Renault Duster. Відповідний тендер в системі ProZorro вже завершився.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 20:04
Українська поліція купить кросовери
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Дивися повний текст Українська поліція купить кросовери.
Додано: Пон 11 лис, 2019 20:04
"Напомним, что летом украинская полиция выделила более 181 млн. гривен на покупку 450 автомобилей "-
Звучит тупо и цинично.Выделил деньги бюджет,который создают налогоплательщики отчисляя свои "кровные".
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