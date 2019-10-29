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Українська поліція
купить кросовери

Українська поліція купить кросовери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:04

Українська поліція купить кросовери

Пропонуємо до обговорення:
Українська поліція найближчим часом витратить 40,82 млн. Грн на покупку 100 кросоверів Renault Duster. Відповідний тендер в системі ProZorro вже завершився.

Дивися повний текст Українська поліція купить кросовери.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:04

"Напомним, что летом украинская полиция выделила более 181 млн. гривен на покупку 450 автомобилей "-
Звучит тупо и цинично.Выделил деньги бюджет,который создают налогоплательщики отчисляя свои "кровные".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:36

Я правильно понял - планируется купить Дастеры русской сборки ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:48

Я прошу вибачення, а де загубилися 300 000грн? Адже виділили 40,82млн грн, а витратили 40,52 млн грн (405 200 * 100).
І звертаю увагу на те, що за ці гроші можна оттримати тільки передньопривідний дастер з бензиновим двигуном 1,6, який взагалі не тягне і вживає дуже багато пального.
І у мене виникає таке питання: якщо береться монопривід - навіщо переплачувати за габарити? Чому не взяли Сандеро, чи Логан? За ці гроші можна було б взяти в 2 рази більше автомобілів
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:57

Гроші тринькаються тому,що в країні не має хазяїна.мвс за п'ять років тільки і робило,що витрачала бюджетні гроші на свої забаганки форму,дорогі,авто,гелікоптери.Результат роботи-НУЛЬ.
sena_2008atp
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